Барнаул, , 13:41 — REGNUM На барнаульском кладбище во Власихе (Алтайский край), где больше недели не могли закопать могилы безродных, уволен старший смотритель Никита Гончаров — сын арестованного за взятку экс-руководителя «Горзеленхоза». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заведующий кладбищем Владимир Каминский.

Обелиск на могиле безродного в Барануле © Светлана Шаповалова

«У нас тут после ваших публикаций ужас что творится! Постоянные звонки, объяснительные требуют для мэра города, вероятно, хотят замирить всё. Но это ж очевидно: от кого появятся пояснения на бумаге, того и виноватым сделают. Поэтому я отказался что-либо писать. Последовали угрозы. Посмотрим, чем всё закончится», — пояснил Каминский.

Напомним, ранее заведующий кладбищем во Власихе (это единственное в городе место, где хоронят безродных людей) передал редакции ИА REGNUM видео, на котором видны семь открытых могил, большинство из которых — детские и пояснил, что вот уже больше недели их некому закопать потому как вышестоящее руководство (МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула») своим приказом отстранило Каминского от похоронных дел, делегировав их новому старшему смотрителю Никите Гончарову.

Из пояснений самого Каминского следует, что так было сделано для того, чтобы он не мог больше мешать совершать приписки в документы, по которым Гончаров получал деньги за работу, которую не выполнял (копание могил). Также пока ещё заведующий кладбищем заявил, что его должность и вовсе собираются сократить, предложив перейти на работу уборщиком или экскаваторщиком.

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