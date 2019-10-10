Линц, Австрия, , 13:39 — REGNUM В Сети очевидцы начали выкладывать видео с места взрыва, который произошёл в здании компании по утилизации отходов Umwelt Service GmbH, расположенном в городе Хершинг в Австрии. За взрывом последовал сильный пожар.

https://twitter.com/chriszeintl/status/1182186415553220608

На кадрах с места ЧП видно, как столб густого чёрного дыма поднимается над зданием. Вокруг стоят автомобили экстренных служб, а также пожарные машины.

https://twitter.com/wznewsline/status/1182217551142641664

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в одном из его помещений предприятия по переработке мусора, расположенного на территории аэропорта Линц-Хершинг, произошёл около 8 часов утра 10 октября. Причины ЧП устанавливаются. По разным данным, пострадали от пяти до девяти человек. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии.