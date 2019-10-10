* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:15 — REGNUM Начальник полиции провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз) генерал Абдул Рашид Башир заявил, что солдаты Национальных сил безопасности и обороны отбили нападение боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на уезд Калайи-Зал вышеупомянутой провинции.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали нападение на уезд Калайи-Зал провинции Кундуз с нескольких направлений. Главной целью нападения было одно их административных зданий уезда. Национальные силы безопасности оказали группировке яростное сопротивление и смогли отбить это нападение.

По словам начальника полиции провинции Кундуз, в ходе боя Национальным силам безопасности и обороны удалось ликвидировать несколько боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще десять получили ранения различной степени тяжести.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.