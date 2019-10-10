Псков, , 13:36 — REGNUM Икону XIX века и копию картины Пимена Орлова «Октябрьский праздник в Риме» изъяли псковские таможенники у пассажира рейсового автобуса, следовавшего в Эстонию, на российско-эстонской границе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковской таможни, культурные ценности не были задекларированы. Пассажир провозил их в ручной клади.

Экспертное заключение установило, что средиикона «Чудо святого Георгия о змие» относится ко второй половине XIX века, находится в удовлетворительном состоянии (имеются следы бытования и естественного старения). Что касается картины, написанной масляными красками на холсте, она является вольной копией картины Пимена Орлова «Октябрьский праздник в Риме» — самой известной в его творчестве, которая неоднократно копировалась.

Автор изъятого полотна неизвестен, время его создания — 1950−1960-е годы. Эксперты сочли, что оно относится к категории культурных ценностей как произведение живописи, созданное более 50 лет назад.

В отношении гражданина, у которого изъяты культурные ценности, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1. ст. 16.2 и ст. 16.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.