Волгоград, , 13:38 — REGNUM В Камышинском районе Волгоградской области успешно завершились поиски двух малолетних братьев, пропавших 9 октября. Детей нашли живыми и здоровыми, они заблудились в лесу в окрестностях села Воднобуерачное. С мальчиками беседуют сотрудники следственного отдела, сообщили 10 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Мальчики 2006 и 2009 года рождения ушли гулять днём 9 октября. В последний раз их видели, когда с ведром и лопатой они направлялись в сторону леса. Всю ночь родственники и друзья семьи, а также односельчане пытались самостоятельно отыскать детей. В полицию с заявление о пропаже утром 10 октября обратилась приёмная мать братьев.

В поисках детей участвовали около 150 полицейских. Мальчиков нашли около 11:30 по местному времени. Братья пошли за грибами в лес, но заблудились. Ночь они провели в стоге сена, тёплая одежда помогла детям не замёрзнуть. Мальчики назвали свой поступок «игрой».