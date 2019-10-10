Красноярск, , 13:27 — REGNUM В Красноярском крае за дачу взятки должностному лицу осуждены граждане Китая. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 октября в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Обвинительный приговор вынесен в отношении двух граждан КНР. Установлено, что с апреля по июнь 2019 года они фактически руководили коммерческой организацией, осуществлявшей деятельность в сфере лесопереработки.

В ходе проверки этой организации граждане Китая пытались передать оперуполномоченному ачинского отдела краевого УФСБ взятку в размере 60 тысяч рублей. Взамен они хотели, чтобы он предупреждал их о предстоящих проверках.

Сотрудник УФСБ взятку не принял. Преступные действия граждан Китая пресекли сотрудники краевого УФСБ.

Боготольский районный суд Красноярского края назначил иностранцам наказание в виде штрафа — 500 тысяч рублей каждому.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ставрополье завели уголовное дело в отношении местного жителя, попытавшегося дать судебному приставу взятку недвижимостью.

Читайте также: Судебный пристав на Ставрополье отказался от взятки 4,5 млн рублей