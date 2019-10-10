Киншаса, , 13:09 — REGNUM Шесть человек погибли в Демократической Республике Конго (ДР Конго) после того, как проливные дожди обрушились на столицу страны, Киншасу, затопив несколько кварталов. Об этом радиостанции Top Congo сказал местный чиновник.

По информации радиостанции, тела были найдены вечером вторника, 8 октября, и утром среды, 9 октября. Пять человек погибли в районе Селембао, где обрушилось около 30 домов, сообщил мэр города Августин Манкеси радиостанции Top Congo. Одна женщина умерла в районе Пеленде после того, как ее ударило током, добавил он.

«Наше сообщество шокировано», — добавил Манкеси, обращаясь к конголезским властям за помощью.

Жители сообщили журналистам, что дорога из района морского порта Матади до Киншасы была закрыта из-за эрозии, вызванной дождем. Трасса является основным маршрутом поставок в Киншасу импортных товаров, а также служит пунктом для экспорта.

Разрушительные наводнения и дожди регулярно случаются в Киншасе. По данным властей, в январе прошлого года 48 человек погибли в результате оползней, наводнения и разрушения домов.