Дамаск, , 13:04 — REGNUM В столкновениях между формированиями курдских «Сил демократической Сирии» с турецкими войсками возле сирийского города Рас-эль-Айн в провинции Хасеке погибли 14 военнослужащих Турции. Об этом 10 октября сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на курдские источники.

Также сообщается, что формирования СДС ведут успешное отражение турецкого вторжения на территорию Сирии восточнее Рас-эль-Айна.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представители вооруженных формирований курдских СДС заявили, что они смогли подбить четыре турецких танка на границе города Телль-Абьяд.