Линц, Австрия, , 12:53 — REGNUM В результате взрыва на станции по переработке мусора на территории аэропорта в городе Хёршинг, входящую в округ Линц (земля Верхняя Австрия), (земля Верхняя Австрия), по последним данным, пострадали девять человек. Об этом сегодня, 10 октября, сообщила газета Kronen Zeitung.

Читайте также: В Австрии при взрыве на мусороперерабатывающем заводе пострадали 5 человек

Уточняется, что трое из получивших ранения находятся в тяжёлом состоянии.

В настоящее время на месте ЧП работают 18 пожарных бригад, а также спасатели и полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в одном из его помещений предприятия по переработке мусора, расположенного на территории аэропорта Линц-Хершинг, произошёл около 8 часов утра 10 октября. Причины ЧП устанавливаются. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.