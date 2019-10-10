Линц, Австрия, , 12:32 — REGNUM Взрыв в зале мусороперерабатывающего завода произошел в австрийском городе Линц. Об этом 10 октября сообщает телеканал N-TV со ссылкой на сообщение полиции.

Сообщается, что после взрыва на заводе вспыхнул пожар. По предварительным данным, в результате происшествия два человека получили серьезные травмы и еще трое были легко ранены. На тушение огня было направлено 250 сотрудников пожарной службы.

Причины взрыва выясняются. Опубликовано видео очевидца с места происшествия. На нем видно, как пламя вырывается из-под кровли здания и идут черные клубы дыма.