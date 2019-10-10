Хасек, , 12:33 — REGNUM Турецкие вооруженные силы обстреляли район крупного сирийского нефтяного месторождения Румейлан в провинции Хасеке. Об этом 10 октября сообщает телеканал Al Ekhbariya.

Также сообщается, что в результате прямого попадания снаряда была выведена из строя основная нефтеналивная станция Саида и начался пожар на территории всего объекта.

Ранее ряд СМИ сообщил, что турецкими войсками в первые часы операции «Источник мира» было обстреляно более 180 целей на территории Сирии.

Читайте также: Минобороны Турции объявило о захвате обозначенных целей в Сирии