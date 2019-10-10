Пикалёво, Ленинградская область, , 12:29 — REGNUM Следственное управление СКР по Ленинградской области привело подробности трагедии, разыгравшейся в ночь на 9 сентября при пожаре в частном жилом доме в городе Пикалево Бокситогорского района. В результате ЧП погибли двое членов семьи, жившей в доме, спаслась только маленькая девочка.

Ранее ГУ МЧС по региону проинформировало, что сообщение о пожаре поступило за две минуты до полуночи 8 октября. Горел частный дом на площади 80 кв. метров. Восемь пожарных на двух единицах техники ликвидировали пожар только к 01:59 9 октября.

На пожарище были обнаружены тела 39-летнего хозяина дома и его 37-летней супруги со следами термического воздействия. Возле дома была найдена 5-летняя девочка, которую доставили в больницу с термическими ожогами. В настоящее время врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Следственным отделом по городу Бокситогорск СУ СКР по Ленобласти организовано проведение доследственной проверки.

Как установлено, поняв, что в доме пожар, мужчина разбудил свою дочь, разбил в ее комнате окно и вытолкал ребенка на улицу, потому что доступ к входной двери уже был отрезан открытым огнем.

«Спастись самому и спасти свою супругу мужчине не удалось, супружеская пара погибла. Предварительная причина возгорания — неисправность печного отопления», — заявили в органах СКР по Ленобласти.

Идет выяснение обстоятельств трагедии, а также устанавливается точная причина возгорания. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования.

Напомним, что пожары в частных домах иногда являются следствием криминального поджога или попыткой скрыть следы тяжкого преступления. Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Тосненском районе Ленинградской области на пепелище после пожара в частном доме нашли тела двух женщин. Причиной трагедии стал умышленный поджог. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.

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