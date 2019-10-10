Шарыпово, , 12:21 — REGNUM За неудавшееся похищение ребёнка из детской больницы жительница города Шарыпово получила условный срок. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 октября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

При этом 30-летняя женщина признана виновной не только в покушении на похищение человека, но и в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

Установлено, что 27 ноября 2018 года женщина проникла в отделение краевой детской больницы, где находились роженицы. Она поднялась на шестой этаж и увидела женщину с новорождённым сыном на руках.

Злоумышленница ударила женщину сумкой по голове и попыталась вырвать у неё ребенка. От удара мать упала, но сына из рук не выпустила. Ей на помощь пришли сотрудники больницы.

Неудавшаяся киднепперша убежала, но вскоре была задержана. Следствию она пояснила, что не могла иметь детей, но уже сказала родственникам, что беременна. Суд признал её виновной и назначил наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Как сообщало ИА REGNUM, жительнице кемеровского Ленинска-Кузнецкого в октябре текущего года было предъявлено обвинение в похищение грудного ребёнка из роддома.

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