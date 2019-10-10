Могадишо, , 12:19 — REGNUM По словам одного из полицейских Сомали, солдаты вооруженных сил Джибути, служащие под эгидой Миротворческой региональной миссии, проводящейся под мандатом Африканского союза с одобрения ООН (АМИСОМ), начали перестрелку с местной полицией в городе Джалалакси в сомалийском регионе Хиран. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Shabelle.

Обе стороны, по словам сотрудника полиции Мууса Салада, вступили в открытую перестрелку после того, как солдаты вооруженных сил Джибути попытались освободить «одного из своих», который ранее был задержан и помещен в полицейский участок в городе.

«В результате произошла перестрелка. Я не могу точно сказать о них [военнослужащих Джибути], но с нашей стороны [полиции Сомали] жертв не было», — заявил Салад.

Столкновение произошло буквально через две недели после того, как силы Джибути покинули два места своей дислокации в Джалалакси из-за разногласий с местной городской администрацией.