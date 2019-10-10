Уфа, , 12:21 — REGNUM В Уфе оштрафовали коллекторов, которые требовали вернуть несуществующий долг. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба УФССП по Башкирии.

По словам судебных приставов, к ним обратилась 60-летняя уфимка и рассказала о том, что ей постоянно звонят сотрудники коллекторской компании и требуют вернуть несуществующий долг .

Она также сообщила, что ранее направила коллекторам решение суда, в котором говорилось о том, что договор, заключенный между ней и банком, является недействительным. Несмотря на это, сотрудники компании продолжали требовать с женщины долг.

Во время проверки судебные приставы также выяснили, что коллекторским агентством превышена частота телефонных переговоров. Отмечается, что текст отправляемого сообщения в ее адрес также не соответствовал требованиям законодательства.

По данным фактам было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст.14.57 КоАП РФ.

Суд первой инстанции согласился с доводами судебных приставов и признал коллекторское агентство виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал его на 50 тысяч рублей.

Отмечается, что представители коллекторской компании не согласились с решением суда первой инстанции и обратились в арбитражный суд с апелляцией. Но апелляционный суд жалобу не удовлетворил, оставив решение суда первой инстанции без изменений.