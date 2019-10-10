Сеул, , 12:23 — REGNUM В Южной Корее пройдет трехдневная забастовка железнодорожников. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

По их словам, забастовка членов железнодорожного профсоюза начнется в пятницу в 9:00 по местному времени.

По предварительным данным, пассажирские перевозки линиями метрополитена сократятся до 88,1%, скоростными поездами KTX — до 72,4%, обычными поездами сократятся примерно до 60% от дневной нормы. Однако скоростные поезда SRT будут осуществлять перевозки в штатном режиме.

Известно, что причинами забастовки рабочих являются низкая заработная плата и плохие условия труда.