Волгоград, , 14:21 — REGNUM Мужчина 1989 года рождения, рабочий структурного подразделения Приволжской железной дороги ночью 10 октября получил смертельную травму на перегоне станций Тингута — Привольный в Светлоярском районе Волгоградской области. По факту гибели рабочего организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По версии следствия, примерно в 01:30 рабочий менял железнодорожные рельсы на перегоне и пренебрёг правилами безопасности. Мужчина перебегал по платформе крана путеукладчика, и в этот момент его в спину ударила рельсошпальная решётка. От полученной травмы он скончался на месте.

Следователи опросили очевидцев, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.