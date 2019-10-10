Боровичи, Новгородская область, , 12:09 — REGNUM В Новгородской области полицейскими выявлены факты хищения крупных денежных сумм руководителями одного из потребительских кооперативов города Боровичи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, руководители организации подозреваются в изготовлении поддельных документов на получение кредитов несуществующими лицами.

«На сегодняшний день задокументировано три таких факта, в результате которых финансовому учреждению нанесен ущерб на общую сумму свыше 2,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

Следственным управлением регионального УМВД возбуждены уголовные дела по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере»). В рамках расследования сотрудники полиции и следствия при содействии СОБР «Рубин» областного управления Росгвардии провели обыски в офисе кооператива, а также по местам жительства его руководителей и учредителей. Изъяты документы, компьютерная техника и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Один из бывших руководителей кооператива задержан полицейскими в порядке ст. 91 УПК РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, деятельность потребительских кооперативов Новгородской области неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов. Ранее выявлялись хищения в кооперативах «Гулливер» и «Общедоступный кредит».

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