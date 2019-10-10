Чебоксары, , 11:47 — REGNUM В Чувашии задержан 46-летний житель Мордовии, которого подозревают в совершении краж из магазинов, дач и церкви. Месяц назад он освободился из мест лишения свободы и разыскался также в Мордовии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Мужчину задержали на территории Ядринского района Чувашии при проведении оперативно-разыскной операции по сообщению о краже в Моргаушском районе. В одном из сельских магазинов были похищены алкогольные изделия и продукты питания на 11 тыс. рублей.

«Злоумышленник думал, что отключил видеонаблюдение в торговой точке, однако оперативники получили его фотоизображение и организовали поиск, задержав в Ядринском районе», — говорят в полиции.

Правоохранители отмечают, что в ОВД злоумышленник назвался чужим именем, но его личность была установлено быстро. Выяснилось, что месяц назад он освободился из мест лишения свободы в Мордовии, ранее был неоднократно судим.

По оперативной информации, мужчина также совершил кражи в Алатырском, Цивильском и Канашском районе. Правоохранители считают, что в конце сентября он взломал двери и проник в храм Святителя Николая в селе Ухманы Канашского района, похитив 500 рублей из ящика для пожертвований. Его также подозревают в совершении краж и на территории Мордовии.

По данным МВД по Чувашии, в республике в I полугодии 2019 года сохранился рост регистрируемой преступности, который составил 6,1% (с 6044 до 6415), раскрываемость — 74,6%. В ведомстве отмечают, что стабилизирована оперативная обстановка в жилом секторе, где число нераскрытых преступлений сократилось на 8,6% (с 1850 до 1691). Отмечается снижение числа преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (-2,8%, с 2521 до 2450) и в состоянии алкогольного опьянения (-16,4%, с 1614 до 1349).