Анкара, , 11:41 — REGNUM ВВС Турции уничтожили ряд объектов Отрядов народной самообороны, состоящих преимущественно из сирийских курдов в 30 км к востоку от реки Евфрат, об этом 10 октября сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, целью турецкой авиации стали склады с оружием, а также живая сила противника, удары пришлись на пять курдских деревень.

Отмечается, что курдские повстанцы подожгли шины и прочие предметы, процесс горения которых способен создать помехи для обзора турецкой авиации.

Как передавало ИА REGNUM, военная операция Турции «Источник мира» началась 9 октября. Анкара воспользовалась выводом вооруженных сил США с севера Сирии для начала агрессии против курдских повстанцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Курдские формирования сообщили о четырех подбитых турецких танках