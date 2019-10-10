Уфа, 10 октября 2019, 11:28 — REGNUM Внеплановую посадку в аэропорту Уфы совершил самолет авиакомпании «Победа» из-за курившего в туалете пассажира. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.
На борту самолета, который выполнял рейс «Москва-Челябинск», находилось 181 пассажир.
По сообщению пресс-службы аэропорта, самолет приземлился в 01:42 часов на запасной аэродром Уфы из-за срабатывания датчика задымления в туалете борта после курения.
Пассажира, который нарушил правила полета, сняли с рейса.
Отмечается, что остальные пассажиры находились в салоне самолета около получаса, затем борт продолжил свой полет в Челябинск.