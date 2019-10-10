Чебоксары, , 11:15 — REGNUM В Чувашии в суд направлено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и фальсификации доказательств. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора компании «ТСК Озеро».

В ходе предварительного следствия установлено, что в 2014—2015 годах обвиняемый внёс заведомо ложные сведения в налоговую декларацию, уклонившись от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации на общую сумму 27,4 млн рублей.

«В частности, он занизил налоговую базу по этим налогам, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных отношениях указанной фирмы с тремя контрагентами, и затем представил их в инспекцию ФНС по городу Чебоксары», — уточнил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

В прокуратуре отмечают, что при оспаривании результатов налоговой проверки злоумышленник представил в ИФНС и Арбитражный суд Чувашии заведомо подложные счета-фактуры, якобы подтверждающих совершение сделок с аффилированной организацией.

Следствие также полагает, что злоумышленник оказывал пособничество директору другой коммерческой организации в уклонении от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль на общую сумму более 39 млн рублей.

«Подделал документы о работах, якобы выполненных для этой фирмы двумя возглавляемыми им предприятиями. Следует отметить, что лицо, которому обвиняемый оказывал пособничество, в полном объеме возместило причиненный бюджетной системе ущерб», — сообщил Олег Дмитриев.

Злоумышленник обвиняется в уклонении от уплаты налогов, пособничестве в совершении налогового преступления, подделке официального документа, фальсификации доказательств по гражданскому делу.