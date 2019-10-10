Мсундве, , 11:23 — REGNUM Полиция Малави назвала имя офицера, убитого во вторник, 8 октября, во время столкновений с антиправительственными демонстрантами в городе Мсундве, расположенном к западу от столицы страны, Лилонгве. Об этом сообщает информационное агентство AFP.

Пресс-секретарь полиции Джеймс Кададзераб сообщил журналистам, что офицер Усумани Имеди был забит камнями до смерти «мятежниками и преступниками». Он был одним из офицеров, разгонявшим демонстрантов, которые перекрыли главную дорогу в Мсундве, чтобы помешать сторонникам президента принять участие в его первом митинге в городе с момента его спорной победы на выборах в мае. Сторонники оппозиции были возмущены тем, как избирательная комиссия вела кампанию, утверждая, что она было полно нарушений.

Министр внутренней безопасности Малави Николя Дауси сказал, что другие участники дорожного движения попросили полицию вмешаться после того, как протестующие заблокировали оживленную дорогу.

«Когда приехала полиция, они начали забивать их камнями… мы потеряли одного полицейского», — заявил Дауси.

Сотрудники полиции применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, но они «продолжали группироваться и отбиваться камнями… в последующем хаосе они загнали в угол одного полицейского, которого они забили камнями до смерти», — рассказал очевидец AFP. По меньшей мере, 12 человек были арестованы, и многие могут быть задержаны, сообщает местная газета Nation.