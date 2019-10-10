Уфа, , 11:16 — REGNUM Причины регулярных инцидентов на заводе «Полиэф» обсудят власти Башкирии с руководством предприятия. Об этом 9 октября сообщил глава республики Радий Хабиров в социальной сети.

По его словам, чиновники будут разбираться с причинами «регулярных инцидентов» на заводе «Полиэф».

Отмечается, что кроме этого будет поставлен вопрос о компенсации и о дополнительных шагах, которые завод должен будет сделать для обеспечения экологической безопасности.

Напомним, что накануне вечером на заводе произошла утечка промышленных стоков. К счастью во время аварии никто не пострадал. По сообщению МЧС, утечка произошла из-за обвала части стены бетонного резервуара с промышленными стоками.

Напомним также, что завод «Полиэф» является единственным предприятием в стране по производству терефталевой кислоты.