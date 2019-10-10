Петропавловск-Камчатский, , 11:09 — REGNUM При раздаче бесплатной рыбы в Петропавловске-Камчатском пенсионерка получила травму, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ажиотаж с раздачей бесплатной горбуши в столице Камчатки продолжается третий день. Происшествие случилось в микрорайон Силуэт. К подъехавшей фуре с рыбой хлынул народ, но к проходу к машине выставили высокие металлические ограждения.

В начавшейся давке пенсионерку травмировали и ей стало плохо. Вызвали скорую помощь, которая её увезла в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, по инициативе губернатора Камчатки Владимира Илюхина и рыбопромышленников, жителям края раздают бесплатно рыбу с 8 по 11 октября на разных площадках города и в районах.