Петропавловск-Камчатский, 10 октября 2019, 11:09 — REGNUM При раздаче бесплатной рыбы в Петропавловске-Камчатском пенсионерка получила травму, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: «Позор для Камчатки»: жители края давятся в очередях за бесплатной рыбой
Ажиотаж с раздачей бесплатной горбуши в столице Камчатки продолжается третий день. Происшествие случилось в микрорайон Силуэт. К подъехавшей фуре с рыбой хлынул народ, но к проходу к машине выставили высокие металлические ограждения.
В начавшейся давке пенсионерку травмировали и ей стало плохо. Вызвали скорую помощь, которая её увезла в больницу.
Как сообщало ИА REGNUM, по инициативе губернатора Камчатки Владимира Илюхина и рыбопромышленников, жителям края раздают бесплатно рыбу с 8 по 11 октября на разных площадках города и в районах.