Северобайкальск, Бурятия, , 10:59 — REGNUM Правоохранители в Северобайкальском районе Бурятии установили личность женщины, оставившую своего новорожденного ребёнка в подъезде одного из домов. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СУ СК России по республике, по этому факту ранее было возбуждено уголовное дело за оставление в опасности.

Младенца нашли в своём подъезде жители многоквартирного дома в Северобайкальске утром 9 марта 2019 года. Он был завёрнут в два полотенца и положен в пакет.

«После осмотра и медицинских процедур врачи пришли к выводу, что ребенок появился на свет на 37-ой неделе беременности, пуповина была перетянута обрывком ткани от футболки, нарушений в его развитии не выявлено, но в больницу младенец поступил с признаками переохлаждения организма», — отметили в СКР.

Пытаясь установить личность матери ребёнка, следователи начали проверку среди женщин детородного возраста близлежащих домов, а также стоявших на учёте в правоохранительных органах. Постепенно «круг проверяемых» расширялся по территории города и по социальным группам.

Недавно эксперты в Новосибирске, которые вели сравнительные исследования анализов, установили идентичность ДНК-кода ребёнка и одной из местных жительниц.

«Когда следователи предъявили женщине результаты экспертизы, она призналась, что является матерью найденного малыша и дала подробные показания об обстоятельствах совершённого преступления», — рассказали следователи.

Оказалось, что женщина живёт вместе с мужем и является главой многодетной семьи. Хотя оба родителя работают, но имеют небольшой финансовый достаток. Поэтому супруги решили оставить ребёнка в роддоме после незапланированной беременности.

Однако у женщины случились преждевременные роды — пока все спали, 9 марта она родила мальчика и, завернув его в полотенце, отправилась с ним в больницу. Обессилев по пути, мать оставила ребёнка в ближайшем тёплом подъезде. Вернувшись домой, она рассказала мужу, что оставила новорожденного в больнице.

Следователи в настоящий момент продолжают расследование дела, по итогам которой действиям женщины будет дана правовая оценка.

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