Белгород, , 11:01 — REGNUM В Следственном комитете по Белгородской области организовали доследственную проверку по факту обнаружения тела новорождённого ребёнка возле мусорных баков одного из многоэтажных домов Белгорода. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Тело мальчика нашли в районе дома № 6 по улице Садовой около мусорного бака. Ребёнка отправили на судебно-медицинское исследование для установления причины смерти.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.