Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия») взял на контроль удивительную историю с прикованным к забору медицинского учреждения и плачущем живым медведем в Бодайбо (Иркутская область). Судя по опубликованному им в Instagramвидео и описанию к нему, некий бродячий «цирк», получив отказ в разрешении на работу в данном городе, не придумал ничего лучше, как встать на территории поликлиники медицинского учреждения, которое находится в подчинении не города, а области.

Бодайбо. Иркутская область. Некий бродячий «цирк» встал на территории медицинского учреждения Цитата из видео

Бодайбо, Иркутская область, , 10:55 — REGNUM https://www.instagram.com/p/B3bT9NgnVJx/

«А кто там у нас губернатор Иркутской области? Правильно, известный «любитель» медведей «товарищ» Левченко. Итого, на территории учреждения здравоохранения Иркутской области находится привязанный к забору медведь, стоит и зарабатывает деньги цирк, работу которого до этого официально запретила администрация города», — поясняетБурматов.

Также он задаётся вопросом, как себя чувствует главврач, разрешивший передвижному цирку разместиться на территории медицинского заведения и «как отнесутся в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения к тому, что поликлинику превратили в цирк и концлагерь для животных?».

Напомним, в ночь с 3 на 4 сентября 2018 года в интернете опубликовали подборку кадров с губернаторской охоты, в ходе которой Левченко совместно с другими участниками охоты убивает якобы спящего в берлоге медведя.

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С осени 2019 года появление медведя в населённых пунктах создаёт дополнительный стресс для жителей Забайкалья. Из-за пожаров и бескормицы косолапые стали массово выходить к людям. Есть покалеченные и жертвы.

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