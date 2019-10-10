Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия») взял на контроль удивительную историю с прикованным к забору медицинского учреждения и плачущем живым медведем в Бодайбо (Иркутская область). Судя по опубликованному им в Instagramвидео и описанию к нему, некий бродячий «цирк», получив отказ в разрешении на работу в данном городе, не придумал ничего лучше, как встать на территории поликлиники медицинского учреждения, которое находится в подчинении не города, а области.

Бодайбо. Иркутская область. Некий бродячий «цирк» встал на территории медицинского учреждения
Бодайбо. Иркутская область. Некий бродячий «цирк» встал на территории медицинского учреждения
Цитата из видео

Бодайбо, Иркутская область, 10 октября 2019, 10:55 — REGNUM https://www.instagram.com/p/B3bT9NgnVJx/

«А кто там у нас губернатор Иркутской области? Правильно, известный «любитель» медведей «товарищ» Левченко. Итого, на территории учреждения здравоохранения Иркутской области находится привязанный к забору медведь, стоит и зарабатывает деньги цирк, работу которого до этого официально запретила администрация города», — поясняетБурматов.

Также он задаётся вопросом, как себя чувствует главврач, разрешивший передвижному цирку разместиться на территории медицинского заведения и «как отнесутся в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения к тому, что поликлинику превратили в цирк и концлагерь для животных?».

Напомним, в ночь с 3 на 4 сентября 2018 года в интернете опубликовали подборку кадров с губернаторской охоты, в ходе которой Левченко совместно с другими участниками охоты убивает якобы спящего в берлоге медведя.

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С осени 2019 года появление медведя в населённых пунктах создаёт дополнительный стресс для жителей Забайкалья. Из-за пожаров и бескормицы косолапые стали массово выходить к людям. Есть покалеченные и жертвы.

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