Владивосток, , 10:55 — REGNUM Водитель автомобиля Toyota Corolla, который чуть не протаранила вход в Управление ФСБ по Приморью, сам явился в полицию и дал показания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Покинувший свой автомобиль после того, как он повис на лестнице, ведущей к главному входу в Управление ФСБ по Приморью, 38-летний водитель позже сам обратился в ГИБДД и рассказал как это произошло.

По версии водителя, он двигался со стороны остановки «Городской парк» в сторону центра, когда автомобиль внезапно потерял управление и выехав с проезжей части, остановился на лестнице перед входом в краевое УФСБ.

В настоящее время проводится проверка, водителю грозит административный штраф по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночное время 10 октября легковой автомобиль чуть не протаранил здание ФСБ во Владивостоке.