Телль-Абьяд, , 10:50 — REGNUM Вооружённые силы Турции в ходе военной операции подошли в Сирии к местному городу Телль-Абъяд. Об этом 10 октября сообщает газета Milliyet.

Кроме этого, сообщается, что несколько населённых пунктов возле города очищены от курдских военных формирований, и что турецкие военные взяли под свой контроль важный транспортный узел.

При этом уточняется, что при вторжении на территорию Сирии турецких войск, при их продвижении, погибли пять представителей курдского ополчения.

Отметим, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал прекратить одностороннюю военную операцию Турции в Сирии.

Читайте также: Президент Ирака осудил агрессию Турции против сирийских курдов