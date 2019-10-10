Уфа, , 10:52 — REGNUM В Уфе нашелся 14-летний воспитанник приюта, который пропал в Уфе. Об этом 10 октября сообщает Proufu.ru.

По данным издания, в приют 14-летний мальчик попал после лишения его матери родительских прав.

Отмечается, что ребенку удалось сбежать, когда охранник приюта открывал шлагбаум. Перед побегом подросток с кем-то разговаривал по телефону. Работники приюта предполагали, что ребенок отправился к своей маме.

Задуманное, подросток не смог реализовать, поскольку его нашли стражи порядка совместно с сотрудниками приюта, когда он прятался в гаражном кооперативе.