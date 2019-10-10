Керогве, , 10:48 — REGNUM По меньшей мере семь человек погибли, а сотни других были перемещены в результате наводнения, начавшегося после сильного дождя, обрушившегося на северо-восточный город Керогве в Танзании. Об этом сообщает газета Mwananchi со ссылкой на сообщения чиновников.

Фредерик Морган. Наводнение (фрагмент)

Местный чиновник Кисса Гвакиса сообщила, что больше всего пострадали деревни в округе Керогве. Педагогический колледж и рынок также были разрушены, добавила она.

Власти сумели эвакуировать пострадавших в безопасные районы, сообщают журналисты со ссылкой на слова местного депутата.

Водителей предупреждают избегать использования поврежденных дорог, потому что из-за ливней мосты и дорожные покрытия могут быть опасными.