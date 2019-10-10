Кемерово, , 10:43 — REGNUM В Кузбассе после смерти проходчика на «шахте Сибирская» возбуждено дело, сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по региону.

По данным следствия, в сентябре 41-летний проходчик выполнял работы по креплению подземной выработки в забое. Он находился рядом с комбайном, когда тот начал работать. Мужчину затянуло в отбитую горную массу.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).