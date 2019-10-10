Норильск, Красноярский край, , 10:41 — REGNUM Членов террористической ячейки, действовавшей в городе Норильске, осудили в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 октября в краевом УФСБ.

В ведомстве уточнили, что работали совместно с Главным следственным управлением СКР по краю. Указанная террористическая ячейка была ориентирована на идеологию ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Трое её организаторов осуждены Дальневосточным окружным военным судом.

Выяснилось, что члены ячейки склоняли и вербовали жителей Красноярского края к выезду в зону боевых действий для участия в вооруженных конфликтах на стороне террористов. Также они публично призывали к осуществлению террористической деятельности.

У осуждённых изъяли устройства связи, экстремистскую литературу, банковские карты, используемые для отправки денег террористам за рубеж. В августе 2018 года в отношении троих человек были возбуждены уголовные дела. 5 сентября 2019 года Дальневосточный окружной военный суд признал их виновными и назначил наказание — лишение свободы сроком на девять лет в колонии строгого режима каждому.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года стало известно, что в России в девяти регионах пресекли сбор денежных средств для террористов.

Читайте также: В девяти регионах России пресекли сбор денег для террористов