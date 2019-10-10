Соледар, ДНР, , 10:55 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 21 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 117 единиц боеприпасов, сообщили 10 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении украинские формирования выпустили одну мину калибра 82 мм и применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении ВСУ выпустили 23 мины калибра 120 мм, 13 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ, СПГ крупнокалиберные пулемёты и снайперское оружие.

На мариупольском направлении 15 раз фиксировались взрывы мин калибра 120 мм, украинские формирования сделали пять выстрелов из танков, применили гранатомёты различных видов, крупнокалиберное и снайперское стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Васильевка, Минеральное, Ясиноватая, Крутая Балка, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Старомихайловка, Петровское, Коминтерново, Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов, жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по вине украинской стороны сорвалось разведение сил в районе населённого пункта Петровское. Повторную попытку планируют предпринять 10 октября.

Читайте также: В ДНР назвали новую дату отвода войск в Петровском