Соледар, ДНР, 10 октября 2019, 10:55 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 21 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 117 единиц боеприпасов, сообщили 10 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском направлении украинские формирования выпустили одну мину калибра 82 мм и применили крупнокалиберное стрелковое оружие.
На донецком направлении ВСУ выпустили 23 мины калибра 120 мм, 13 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ, СПГ крупнокалиберные пулемёты и снайперское оружие.
На мариупольском направлении 15 раз фиксировались взрывы мин калибра 120 мм, украинские формирования сделали пять выстрелов из танков, применили гранатомёты различных видов, крупнокалиберное и снайперское стрелковое оружие.
В результате обстрелов, жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее по вине украинской стороны сорвалось разведение сил в районе населённого пункта Петровское. Повторную попытку планируют предпринять 10 октября.
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