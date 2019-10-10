Ульяновск, 10 октября 2019, 10:18 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование отношении 28-летнего жителя Ульяновска, которого обвинили в убийстве своей 83-летней бабушки. В ходе разбирательств обвиняемый сообщил, что не помнит, из-за чего разгорелся конфликт, сообщает следственное управление СКР по региону.
Следствие полагает, что ночью 23 августа 2019 года обвиняемый в квартире дома по улице Шоферов нанёс своей 83-летней бабушке многочисленные удары ногами по голове, от которых она скончалась на месте происшествия. Мужчина был арестован.
Также установлено, что обвиняемый нигде не работает, ранее судим за грабеж. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Дело направлено в суд.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области 33-летнего мужчину обвинили в убийстве 32-летнего жителя: на допросе фигурант уголовного дела пояснил, что накануне стал свидетелем расправы над своим другом и решил таким образом проучить потерпевшего.
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