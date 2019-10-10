Ульяновск, , 10:18 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование отношении 28-летнего жителя Ульяновска, которого обвинили в убийстве своей 83-летней бабушки. В ходе разбирательств обвиняемый сообщил, что не помнит, из-за чего разгорелся конфликт, сообщает следственное управление СКР по региону.

Следствие полагает, что ночью 23 августа 2019 года обвиняемый в квартире дома по улице Шоферов нанёс своей 83-летней бабушке многочисленные удары ногами по голове, от которых она скончалась на месте происшествия. Мужчина был арестован.

«На допросах он пояснил, что причины конфликта с бабушкой не помнит, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения», — говорят правоохранители.

Также установлено, что обвиняемый нигде не работает, ранее судим за грабеж. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области 33-летнего мужчину обвинили в убийстве 32-летнего жителя: на допросе фигурант уголовного дела пояснил, что накануне стал свидетелем расправы над своим другом и решил таким образом проучить потерпевшего.

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