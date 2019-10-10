Амстердам, , 10:10 — REGNUM 8 октября 2019 скончалась бывший голландский министр по вопросам жилья и интеграции Элла Вохелаар (Ella Vogelaar). Её муж сообщил, что она страдала депрессией и на этой почве окончила жизнь самоубийством.

Вохелаар родилась 23 декабря 1949. В 1970-е она была членом Компартии Нидерландов, а в 1983 вступила в социал-демократическую Партию Труда. От этой партии она в 2007 стала министром по вопросам жилья и интеграции. На этом посту она приобрела известность благодаря т.н. «кварталам Вохелаар»: 40 проблемных квартала по всей Голландии, которым было обещано особенное внимание со стороны правительства в решении проблем, связанных с бедностью, безопасностью и интеграцией меньшинств. Однако дополнительных бюджетных средств на это выделено не было. Вместо этого Вохелаар должна была получить эти средства у больших жилищных корпораций. После долгих и трудных переговоров те согласились выделить 250 миллиона евро. Однако позднее стало известно, что речь не идёт о новых инвестициях, а что эти деньги уже были отложены корпорациями для ремонта находящихся в их собственности квартир. Через полтора года после начала программы «кварталов Вохелаар» ничего конкретного в этих кварталах для решения их проблем так и не было сделано.

Высказывания Вохелаар не раз вызывали резкую критику со стороны её оппонентов. Так, она выступала против запрета на ношение бурки, а также считала, что со временем на смену западной иудеохристианской традиции может придти традиция иудеоисламохристианская.

Позднее она сравнивала рост Партии Свободы Хеерт Вилдерса (Geert Wilders) с ростом нацистской партии в Германии в 1920-е. В ноябре 2008, во время визита на Нидерландские Антиллы, Вохелаар, не поставив в известность парламент и руководство своей партии, согласилась отменить т.н. Индекс антильцев, в котором регистрировалась молодые антильцы в Голландии, замеченные в девиантном поведении.

После возвращения с Антил 13 ноября 2008 руководство Партии Труда заявило о потери доверия к Вохелаар, после чего она была вынуждена подать в отставку. Сама Вохелаар на пресс-конференции заявила, что не узнаёт себя в этой критика и что она предпочла бы и дальше работать министром.