Биробиджан, , 10:05 — REGNUM В коридоре средней школы № 10 города Биробиджана обрушился большой кусок штукатурки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Обрушение произошло во время уроков, никто не пострадал. Место обрушения было огорожено.

Учебный процесс в образовательном учреждении прекращать не стали.

Ранее решением городских властей была закрыта из-за ветхости школа № 9, ученики были распределены по другим школам города.

Школа № 10 была построена в одно время с закрытой школой.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Краснодара хотят построить две школы, имея источником финансирования городской бюджет.