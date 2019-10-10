Соледар, ДНР, , 10:04 — REGNUM Утром 10 октября боевики ВСУ открыли огонь по ряду населённых пунктов ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Начиная с 06:30 утра, по посёлку Саханка было выпущено десять мин калибра 82 мм, посёлок шахты имени Гагарина, что на окраине Горловки, обстреляли из гранатомётов РПГ, СПГ и крупнокалиберных пулемётов. Город Докучаевск обстреляли из БМП и крупнокалиберных пулемётов.

В район «Вольво-центра» в Донецке прилетела одна мина калибра 120 мм, а в район населённого пункта Спартак — ещё 13.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донбассе не состоялось разведение войск в районе населённых пунктов Петровское и Золотое из-за неготовности украинской стороны.

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