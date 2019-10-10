Барнаул, , 09:57 — REGNUM В Барнауле вынесен приговор по резонансному уголовному делу об убийстве автомобилиста Михаила Седова. Как следует из официального сообщения СУ СК РФ по Алтайскому краю, двое злоумышленников, подыскивавших подходящий для похищения автомобиль у строительного кооператива, расположенного по улице Малахова, нанесли ранения, а затем и убили этого человека.

Доказать вину подозреваемых помогли судебные экспертизы и исследование одного их транспортных средств, в котором была обнаружена кровь убитого, а таке видеозаписи с камер дорожного наблюдения. Несмотря на это, пока длилось следствие сторона защиты и родственники обвиняемых неоднократно воздействовали на общественное мнение, утверждая, что арестованные мужчины не виновны и публиковали ложную информацию о их алиби, — пояснили следователи.

Точка в этом деле была поставлена коллегией присяжных заседателей. Они решили, что фигуранты данного уголовного дела не заслуживают снисхождения и проведут в колонии строгого режима 18 и 16 лет соответственно. Также суд полностью удовлетворил гражданский иск потерпевших в компенсации морального вреда на сумму шесть миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, это преступление, получившее широкий общественный резонанс, произошло в октябре 2018 года. Чтобы заполучить чужой автомобиль престижной марки, двое барнаульцев напали на его владельца и запихнув его в багажник собственного автомобиля, увезли в безлюдное место, где впоследствии убили. Разыскать злоумышленников следователям помогали неравнодушные граждане.

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