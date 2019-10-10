Себежский район, Псковская область, , 09:55 — REGNUM В Псковской области заключён под стражу гражданин Украины, которого уличили в попытке провоза на территорию России более 450 кг гашиша. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, это беспрецедентный случай изъятия наркотиков в таком размере.

Наркотики были обнаружены при досмотре большегрузного автомобиля DAF c полуприцепом на таможенном посту в международном автомобильном пункте пропуска в Себежском районе Псковской области. Их нашли в специально оборудованном тайнике автомобиля, который вёз в Москву из Польши груз косметики и парфюмерии.

Водителю, являющемуся гражданином Украины, предъявлено обвинение в совершении преступления по п. «б» ч.4 ст.2291 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Псковский городской суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу — об этом ходатайствовал следственный орган регионального управления ФСБ России. Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Псковской области.

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