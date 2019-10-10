Самара, , 10:02 — REGNUM Подозреваемые в подделке миграционных документов задержаны в Самарской области. Об этом 10 октября сообщает ГТРК Самара.

По сообщению телерадиовещательной компании, в октябре 2019 года сотрудники УФСБ РФ по Самарской области в городе Новокуйбышевске на территории рынка, расположенного по улице Горького задержали гражданку Среднеазиатской республики. Женщина была задержана при передаче поддельных бланков о постановке на учет иностранных граждан. Операция проходила совместно со стражами порядка Новокуйбышевска.

При обыске дома у подозреваемой были обнаружены предметы и документы, которые подтверждали ее причастность к посредничеству в изготовлении и продаже фиктивных официальных бумаг.

Также сообщается, что чуть позже при расчете за поддельные бланки был задержан гражданин России. У него в самарской квартире стражи порядка изъяли большое количество разных фальшивых миграционных документов, печати разных ведомств и более 10 предприятий. Кроме этого, у него сотрудники правоохранительных органов обнаружили печати врачей общей практики.

Напомним, что в 2018—2019 годах сотрудники областного УФСБ РФ совместно с полицейскими пресекли незаконную деятельность более 138 мигрантов, которые приехали в Россию из среднеазиатских и северокавказских республик и использовали миграционные документы с признаками подделки. Было возбуждено 143 уголовных дела.