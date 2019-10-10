Калайи-Нау, Афганистан, , 09:55 — REGNUM Начальник полиции провинции Бадгис (столица провинции — г. Калайи-Нау) Шарифулла Чамто заявил, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 25 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, Национальные силы безопасности и обороны Афганистана нанесли авиационные удары по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Калайи-Нау провинции Бадгис.

По словам начальника полиции провинции Бадгис, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны были уничтожены укрытия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также все хранившееся там вооружение.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.