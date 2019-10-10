Псков, , 09:41 — REGNUM В Псковской области завершено расследование уголовного дела об интернет-мошенничестве, на которое попались более 20 женщин из разных регионов России. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, перед судом предстанут три человека, которые, в зависимости от действий каждого, обвиняются в совершении 21 эпизода мошенничества, 20 из которых совершены в составе организованной преступной группы (по ч.2 и ч.4 ст.159 УК РФ).

Кроме того, им предъявлено обвинение о вовлечении несовершеннолетнего в организованную группу.

По версии следствия, в 2015—2016 годах обвиняемые, используя десятки аккаунтов в социальных сетях с вымышленными данными и мобильные телефоны с сотнями сим-карт, зарегистрированных на подставных лиц, а также компьютерную технику и другое оборудование, размещали в интернете информацию о розыгрыше телефонов и компьютерной техники американской корпорации.

Потенциальным жертвам, которые отмечали эту новость как понравившуюся, они сообщали о выигрыше, после чего под предлогом оплаты услуг курьерской службы выманивали у них деньги, но так и не отправляли якобы выигранный гаджет.

Установлено, что от этих действий пострадала 21 девушка в возрасте от 18 до 25 лет из разных регионов России. Некоторые из потерпевших перечислили мошенникам до 10 тыс. рублей. Объём уголовного дела превышает 80 томов, в настоящее время оно направлено в суд.