Амбон, Индонезия, , 09:44 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано сейсмологами в Индонезии. Об этом 10 октября сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Также сообщается, что очаг землетрясения находился на острове Амбон в северо-восточном направлении от города Амбон на расстоянии в 11 км. Очаг подземных толчков залегал на глубине 60 км.

Информации о разрушениях и пострадавших на настоящее время не поступало.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Республике Алтай произошло очередное землетрясение в ночь с 8 по 9 октября. Магнитуда подземных толчков составила 4,2.