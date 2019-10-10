Южно-Сахалинск, , 09:49 — REGNUM В Южно-Сахалинске суд вынес приговор мужчине за попытку дать взятку полицейскому в миллион рублей. Он хотел «замять» дело о конфискации красной икры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Суд приговорил 48-летнего мужчину к 7 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 млн рублей за дачу взятки полицейскому. У него осенью 2018 года было обнаружено и изъято более 3,5 тыс. литров незаконной красной икры. Предлагая взятку в миллион рублей, он хотел вернуть товар и закрыть уголовное дело. Но полицейский доложил руководству МВД о предложении и осужденного взяли с поличным.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке резко подорожала в рознице красная икра. Цены, в зависимости от сорта рыбы, варьируются от 2,5 тыс. до 4 тыс. рублей за кг.