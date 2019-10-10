Абакан, , 09:31 — REGNUM За девять месяцев 2019 года в столице Хакасии — городе Абакане — произошло 22 дорожно-транспортных происшествия с участием детей в возрасте до 16 лет. По словам инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Абакану Ирины Дельхман, это в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Также выросло количество пострадавших в ДТП детей. В прошлом году травмы получили 12 детей, в этом — 24 ребёнка.

«Большинство происшествий произошло на пешеходных переходах, при этом в половине случаев — по вине детей», — подчеркнула Дельхман.

Как сообщили ИА REGNUM 10 октября в региональном отделении Общероссийского народного фронта, в школах Хакасии активисты ОНФ провели уроки безопасности дорожного движения. Проведение профилактических мероприятий продолжится.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за девять месяцев 2019 года зарегистрировано 836 ДТП, что на 4,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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