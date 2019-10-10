Екатеринбург, , 10:04 — REGNUM Екатеринбургский детский сад № 437 «Солнечный лучик» вынужденно закрыт по решению районного суда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Приставы опечатали двери учреждения по улице Счастливая — тем самым в детском саду объявили принудительно карантин по ОРВИ. Учреждение не будет работать 20 суток из-за доказанных нарушений в сфере санэпидемиологического обеспечения.

Суд установил, что в одной из групп шестеро детей заболели ОРВИ, из-за чего отсутствовали, но группа так и не была закрыта на карантин. Руководство детсада не провело необходимых санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, также были выявлены нарушения в обработке карантинной посуды и хранении продуктов питания.

Напомним, в конце сентября 2019 года в Екатеринбурге несколько детсадов временно приостановили свою работу. В учреждениях отсутствовало отопление, хотя на Средний Урал к тому времени уже пришли холода.

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