Иркутск, , 09:35 — REGNUM В Иркутске и ряде соседних населенных пунктах 10 октября было зафиксировано землетрясение. Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала ФИЦ Единой географической службы Российской академии наук.

Отмечается, что сила подземных толчков была 4 балла, эпицентр находился в 15 километрах от поселка Большое Голоустное.

Как сообщает региональный новостной сайт irk.ru, жители Иркутска ощутили точки около 12:10 по местному времени (7:10 мск). Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Стоит отметить, что аналогичное землетрясение произошло 10 октября и в Улан-Удэ. Там сила толчков составила 3,7 балла.