Ёнчхон, , 09:27 — REGNUM В южнокорейской провинции Кёнгидо зафиксировали вспышку африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

По их словам, данный вирус был обнаружен на свиноводческой ферме в районе Синсо-мён уезда Ёнчхон.

Стоит отметить, что это первый случай выявления вируса с 3 октября. В настоящее время число случаев заражения АЧС в Южной Корее увеличилось до четырнадцати.

Известно, что в ближайшее время группа специалистов начнет уничтожение 8 тыс. свиней в пределах 3 км от фермы. Также правительство страны объявило 48-часовой запрет на передвижение и транспортировку между свинофермами в уезде Ёнчхон.

Напомним, что первый случай заражения африканской чумой был зафиксирован в городе Пхаджу 17 сентября.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет.